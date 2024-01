Addio a Sandra Milo | una diva scandalosa tra sacro e profano

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È morta. L’attrice, musa di Federico Fellini, aveva compiuto 90 anni l’11 marzo dello scorso anno, e si è spenta nella sua casa romana, circondata dall’affetto dei suoi cari, come aveva richiesto. Molti amanti, tanti amori, un miracolo, il tentato stupro, le violenze subite, l’eutanasia. “Sandrocchia”, come la chiamava Fellini, è stata molto nella sua vita, e ha vissuto tantissime esperienze, non tutte felici.è stata prima di tutto una donna coraggiosa, che ha conosciuto l’amore e l’odio, la violenza e la passione, la paura e la fama, ma anche che ha sempre avuto il coraggio di mettersi a nudo, anche in senso letterale, come ha fatto, a 87 anni, nel dicembre 2020 per comparire sulla cover di Flewid. Vi raccomandiamo... ...