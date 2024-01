Addio a Sandra Milo | “svanita piena di saggezza” Amante di Fellini e Craxi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Anche i social rendono omaggio a. “Ciro, Ciro” imperversa in rete. Era il 1990 esubì uno scherzo telefonico crudele durante la trasmissione “L’amore è una cosa meravigliosa”. Una voce anonima fece credere ache il figlio fosse stato vittima di un incidente stradale.abbandonò la diretta tv piangendo ed urlando il nome del figlio. “Ciro, Ciro” divenne subito un tormentone, così come si diceva in epoca pre-social. A qualcuno sembrò un’abile messinscena per accendere i riflettori su. Ma era ancora l’età dell’innocenza e nessuno si è mai realmente preso la briga di controllare se la telefonata fosse uno scherzo crudele o una pantomima pubblicitaria. Un ...