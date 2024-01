Addio a Sandra Milo | morta a 90 anni la musa di Fellini Chi era “Sandrocchia”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Aveva 90, quasi 91, portati splendidamente, e ha attraversato decenni di storia del costume, del cinema e dello spettacolo italiano.stanotte nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari: lo ha reso noto la famiglia. Vediamo chi è stata “”, così ribattezzata dal grande Federico, di cui fu una delle muse.Leggi anche: Chi è Jk Sinner: vita privata e carriera, tutto sul vincitore degli Australian Open La biografia, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi (come anche Claudia Cardinale) l’11 marzo del 1933, ma era cresciuta in Toscana, tra Pisa e Viareggio. Nel 1948, a 15, sposò il marchese Cesare Rodighiero: il ...

Sandra Milo si è spenta questa mattina nella sua casa a Roma, aveva novant'anni. L'attrice divenne famosa negli anni Sessanta.