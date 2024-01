Addio a Sandra Milo | il ricordo social di amici e colleghi Da Orietta Berti a Simona Ventura…

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La notizia della morte diè arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno e lascia ancora molti interrogativi sulle cause della sua morte e sulle sue condizioni di salute negli ultimi giorni. L’affetto che legaal suo pubblico è molto forte, ma ciò che emerge con chiarezza è ildell’attrice espresso con amore e grande stima suida, gli amori della sua vita. Quello con ...