Addio a Sandra Milo | icona del cinema italiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) . La musa di Fellini ci lascia a 90 anni. Una vita di talento e amore che ha segnato generazioni. Nella sua casa, circondata dall’affetto dei suoi cari, è venuta a mancare, la musa indiscussa di Federico Fellini, all’età di 90 anni. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia. Nata a Tunisi il 11 marzo 1933, Salvatrice Elena Greco, conosciuta come, ha lasciato un’impronta indelebile nel panoramatografico. Con una carrieratografica che abbraccia oltre settant’anni di, ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del nostro tempo, da Roberto Rossellini a Gabriele Muccino. Il soprannome affettuoso di “Sandrocchia” le fu attribuito da Federico Fellini, che l’ha resa protagonista di capolavori come ...

