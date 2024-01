Addio a Sandra Milo | alle ragazze diceva “Siate libere” La nostra intervista per i 90 anni

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il cinema italiano è in lutto: è morta, a 90. L’attrice si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. A rendere nota la notizia del decesso, questa mattina, è stata proprio la sua famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle icone più popolari ed amate del grande schermo. Una settantina di film in carriera, gli amori travagliati, primo fra tanti quello con il marchese Cesare Rodighiero, che sposò nel 1948, a 15, e di cui rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro; la separazione arrivò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dal Tribunale della Rota Romana. La relazione più nota, anche se a lungo clandestina, fu però quella con il ...