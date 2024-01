“Acque minerali sottoposte a trattamenti proibiti” | Nestlé nel mirino delle autorità francesi

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Waters, il più grande produttore mondiale di, ha fatto ricorso in Francia avietati con filtri a raggi ultravioletti e carbone attivo per alcuni dei suoi prodotti. La filiale della multinazionale elveticaha confermato all’agenzia Afp la notizia pubblicata oggi dal quotidiano francese Les Echos.ammette: abbiamo usato filtrazioni non aurotizzate La legge francese vieta qualsiasi disinfezione dell’acqua minerale, che deve essere naturalmente di alta qualità microbiologica, a differenza dell’acqua del rubinetto, che viene trattata prima di diventare potabile. L’interpretazione di queste disposizioni esclude il ricorso a raggi ultravioletti e a filtri a carbone attivo. LEGGI ANCHE "La carne coltivata è una minaccia": 11 Paesi Ue seguono ...

La nota stampa di Mineracqua mira a fare chiarezza sulla presenza di nanoplastiche nelle acqua imbottigliate rilevata da uno studio americano.Cioè quei magazzini dove gli abusivi si riforniscono di vivande e chincaglierie varie da vendere ai turisti, spesso stalkerandoli e in barba a ogni regola del decoro: acqua minerale, aste per i selfie ...Leggendo lo Studio, come Mineracqua ha fatto, emerge chiaramente che le “bottled waters” in questione non sono acque minerali naturali ma acque potabili trattate e imbottigliate. Infatti, il maggior ...