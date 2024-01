Abbinare due fonti proteiche è davvero proibito? Qual è la verità a riguardo

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Cosa pensano gli esperti quando vedonoduenello stesso piatto? La risposta potrebbe sorprendere. Le proteine sono considerate dei macronutrienti essenziali, insieme a carboidrati e grassi, in quanto servono in quantità relativamente elevate per mantenersi in salute e vanno assunte ogni giorno. Questo nutriente aiuta a costruire muscoli, ossa, cartilagine e pelle, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.