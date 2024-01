A12 | Roma-Civitavecchia | al via chiusure notturne stazione Cerveteri

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sulla A12, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da, nelle cinque notti di oggi (lunedì 29), domani (martedì 30), mercoledì 31 gennaio, giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, con orario 20-8. In alternativa si consiglia di utilizzare: Santa Severa in entrata verso la SS1 Aurelia; Torrimpietra in uscita da. (Com/Red/ Dire)

