A Sesto | nella casa vacanze della famiglia Sinner | “Qui puoi anche incontrare Jannik”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I genitori disono proprietari di unanel paese in cui il campione è cresciuto,, in Alto Adige. La struttura si chiama “Haus”, che in tedesco significa “”, e a gestirla è la madre del tennista Siglinde (Leggi: Chi sono e che lavoro fanno i genitori di). “Laè lieta di potervi accogliere con il tradizionale calore dell’ospitalità altoatesina!”, si legge sul sito. “La nostradispone di accoglienti appartamenti per vacanza, adattiai più piccoli, e vi offre la sistemazione ideale per una ...