A Sanremo 2012 sfoggiava il pixie grunge bicolore | come ci stupirà quest' anno?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A pochi giorni dal Festival diEmma Marrone scalda i motori postando sui social le prove di look. Dalle foto glam con la chioma in tinta castano scuro fondente agli outfit backstage con la coda di cavallo preppy senza frangia. Spinge l’attesa alle stelle, promettendo di stupire ancoradodici anni fa. Emma Marrone e il body shaming per il suo look a2022: «Vestitevivi pare» X ...