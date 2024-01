“A letto insieme | in quel senso…” Perla se lo lascia sfuggire con Letizia Al Grande Fratello il segreto su Mirko

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo le storie Instagram, la madre di Greta Rossetti è tornata a parlare delai Giada Di Miceli nella trasmissione di Radio Radio, Non Succederà Più, ha fatto delle rivelazioni suBrunetti. L’ex gieffino le avrebbe confessato che poco prima di entrare a Temptation Island stava per fare la proposta di matrimonio a. “Se lui amava ancora? posso dire che quando guardavamo le puntate di Temptation lui faceva le facce… Secondo me era ancora preso”, ha rivelato la madre di Greta. Non solo la madre di Greta Rossetti, ancheha fatto delle nuove rivelazioni sull’ex fidanzatoBrunetti. La giovane si trova ancora all’interno della casa del, e in queste ore, dopo il party organizzato ...