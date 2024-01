A che ora parte Federica Brignone nel gigante di Kronplatz | programma esatto | n di pettorale | canale tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Saranno nove le azzurre al via delfemminile valido per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in, in Italia, domani, martedì 30 gennaio 2024, alle ore 10.30 (seconda manche alle ore 13.30): Marta Bassino con l’1,col 2, Sofia Goggia col 14, Elisa Platino col 25, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 29, Lara Della Mea col 36, Ilaria Ghisalberti col 46 e Laura Pirovano col 54. Saranno 55 le atlete al via, con 18 Paesi rappresentati., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra scatterà con il numero 4. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo dinza è di 1’45”, l’italiana, al netto ...