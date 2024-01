A Budapest si è aperto il processo a Ilaria Salis L’attivista in aula in catene

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si èed è stato aggiornato al 24 maggio ilche si celebra aa carico di, l’italiana accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. La militante antifascista milanese 39enne si è dichiarata non colpevole. Si èilalla militante antifascista. È accusata di aver aggredito due estremisti di destra, secondo quanto ha constatato l’Ansa, è comparsa inin, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Una donna delle forze di sicurezza la trascinava per una catena. La 39enne indossava un maglione ...

