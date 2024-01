A Bruxelles il terrore delle destre scorre nei palazzi della politica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Ci attendiamo lea valanga» dice un funzionario dell’Europarlamento commentando le liste dei candidati che dovranno occupare o rioccupare gli spazi dell’emiciclo del Palazzo Altiero Spinelli di. «Lo schema è sempre il solito: ci sarà un’alleanza Popolari, Socialisti e Liberali per mantenere la maggioranza in parlamento, ma questa volta sarà estremamente risicata. Con la conseguenza che, come minimo, a ogni voto potrebbe ballare». Dunque, la cosiddetta maggioranza Ursula (Ppe, S&d e Rinnovamento) che sinora ha disegnato le politiche comunitarie non appare così solida alla vigilia di un appuntamento più che mai cruciale per i destini dell’Unione Europea. Il funzionario non cita direttamente i sondaggi, ma basta leggere i dati snocciolati dallo European Council on Foreign Relations per capire la situazione attuale. Al prossimo ...