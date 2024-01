A Billy Vera il Sweet Soul Music Award 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (askanews) – Durante l’edizionedi PorrettaFestival,sarà premiato con il, per il contributo dato alla promozione e alla diffusione dellae rhythm & blues. Il premio gli sarà consegnato durante il PorrettaFestival, che si terrà a Porretta Terme (sull’Appennino tra Bologna e Pistoia) dal 25 al 28 luglio. Lo annunciano gli organizzatori. Conosciuto soprattutto per il suo hit del 1987, “At This Moment”, al primo posto nelle chart americane, la lunga carriera diè iniziata con il disco di successo “Storybook Children” con Judy Clay ...