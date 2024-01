5 cose che abbiamo imparato da Bella Baxter

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) C’è un mondo meraviglioso incastonato in Povere creature! di Yorgos Lanthimos, ed è quello che la protagonista,, ci mostra attraverso i suoi occhi limpidi. Affamata come una bambina vogliosa di conoscere tutto, questa creatura è tutt’altro che povera, anzi. Possiede un dono ineguagliabile: un’identità umana (ma anche politica) che costruisce di secondo in secondo. E se non tutto in questo viaggio di scoperta ci appare sensato e logico, di certo l’assoluta originalità di un personaggio femminile del genere non può lasciarci indifferenti. Merito anche di una straordinaria Emma Stone che non ha avuto paura di osare nella costruzione del suo alter ego artistico. E che, al pari della sua, ci consegna un universo narrativo ricco di sfumature e un’interpretazione da Oscar. Ecco allora 5che ...