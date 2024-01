29 gennaio 1985 | la notte di We Are The World quando la musica divenne solidale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 292024 – Nellatra il 28 e il 29delaccadde qualcosa di straordinario nella storia della: venne registrato "We Are The", un brano scritto a quattro mani da Michael Jackson e Lionel Richie, con la produzione di Quincy Jones, che aveva il nobile obiettivo di combattere la fame in Africa, e in particolare in Etiopia allora nel pieno di una grave carestia. Per evitare che folle di fan si accalcassero fuori dagli Studi A&M, il brano venne registrato a Los Angeles in una solae nel segreto più assoluto. Una canzone che ha fatto la storia: ebbe un incasso da 100 milioni di dollari con oltre 20 milioni di copie, che ne fece all'epoca il brano più venduto nella storia. Conquistò 4 Grammy Award, tra cui quello come ...