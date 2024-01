29 gennaio 1966 | nasce Romário VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 29: la nascita diIl 29del. È stato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio brasiliano e Mondiale. Il suo nome è legato soprattutto alla vittoria dei Mondiali dei verdeoro nel ’94 ed è il terzo miglior marcatore con 757 reti. Cresciuto calcisticamente nel Vasco de Gama e poi esploso in Europa prima con la maglia del PSV Eindhoven per 5 stagioni e poi con quella del Barcellona per due. Sia in Olanda, sia in Spagna si aggiudica diversi titoli nazionali ed internazionali. Veloce, rapido nell’esecuzione, dotato di un dribbling fulmineo è stato una delle icone tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90. Tanti auguri a “O Baixinho” che compie 58 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.