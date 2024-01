2024 | fuga dalla politica e dai giornali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La diminuzione di copie della carta stampata corrisponde a un’accettazione (anche per mancanza di alternative) dell’attuale governo. Ma la «disaffezione civile» degli italiani è anche dovuta alla scarsa copertura dei media per certi temi sensibili. Qual è l’effetto Meloni sulla diffusione della stampa in Italia? Una vecchia tendenza dell’informazione di solito premiava in modo particolare iall’opposizione dei governi in carica. È più facile e più esaltante fare unsmo contro; fa più notizia, capitalizza la critica permanente verso il potere. Stavolta invece il calo è generale e si accanisce con ipiù ostili al governo di Giorgia Meloni. Ma c’è da aggiungere in tutta onestà che il calo dei lettori non risparmia nemmeno iche sostengono l’attuale esecutivo. Come leggere allora questa ...