14enne viveva in un inferno con 77 “animali domestici” – cane morto trovato in bagno | “Cosa peggiore mai vissuta”

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una coppia di genitori statunitensi è sospettata di reati multipli dopo aver lasciato il figlio quattordicenne a vivere con quasi 80. La casa non aveva acqua corrente e le condizioni di vita sono state descritte come “scioccanti”. Il 14 agosto 2023, la polizia e i servizi sociali si sono recati a casa delin Pennsylvania, negli Stati Uniti. La segnalazione era stata fatta da un gruppo disti che aveva osservato diversiall’esterno della casa e aveva testimoniato che la facciata era piena di feci e aveva un odore terribile. Quando le autorità sono entrate nella casa, sono state accolte da uno shock totale. All’interno della casa c’era un ragazzo di 14 anni, ma non era solo. Nella casa hanno77, molti ...