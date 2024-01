Zuppa di Porro 28 gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

di. Manifestazioni propal non troppo casino. fantastica la Stampa che fa fare il doppio lavoro a Francesco Olivo, da una parte ci spiega i cattivoni di destra che vogliono fare fuori il povero sanchex ultimo baluardo del socialismo in Europa, e dall'altra dice che la Meloni ieri ha condannoato la Shoa, ma con qualche omissione: non ha detto una parola sulla resistenza. Roba da matti Nel girono della memoria il sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza si alzano ed escono dalla'aula durante discorso rappresentante comunità: nessuno dice nulla. Dovete andate su RepBologna per trovare info. Nove Satti abandonanao Unrwa. Apertura anno giudiziario sneza giudici, Travaglio ricorda camnpagna anti Cav 2001 a modo suo. Forza Italia fa convention con imprenditori e sapete chi sarebbero questi imprenditori? La Marcegaglia. Sono messi davvero male.