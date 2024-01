Zielinski vede l’Inter | ma il Napoli pensa a una mossa clamorosa – CdS

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Vive da separato in casa Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo un lungo tira e molla iniziato da quest'estate (quando sembrava destinato a trasferirsi in ...Se non ci sta bene, allora non dobbiamo chiedere sincerità e trasparenza. Sento dire che non è più uno di loro, ma Osimhen ha fatto la storia a Napoli. Zielinski Magari non vede ambizione".Zielinski Magari non vede ambizione, al centro sportivo non respiri aria di grande club. Mancano tanti step come strutture per poter credere, anche lo stadio dov’è”.