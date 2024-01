Zielinski contro la Lazio giocherà alla Hamsik | Mazzarri gli ha parlato | ha bisogno di lui Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 gennaio 2024)lagli ha, hadi lui. Lo scrive ladello Sport. La vera sorpresa sarà nella posizione di: sì, lo stesso Piotr che ha saltato la Salernitana per un affaticamento a poche ore dal match, quello impiegato una ventina di minuti in Supercoppa e nemmeno uno nella finale.haa lungo in settimana col centrocampista polacco: hadella sua qualità sulla trequarti per sognare un colpo a Roma. Il rinnovo sfumato non può essere un ostacolo per Piotr, da otto anni a Napoli e ormai napoletano adottivo. Eha risposto presente: ci ...