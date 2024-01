Zendaya parla dell’ipotesi di un terzo film di Dune

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024)pare sia pronta a tornare ad Arrakis per ildi. Il regista diDenis Villeneuve è stato coerente e chiaro sul suo desiderio di fare diuna trilogia conMessiah, il seguito del capolavoro fantascientifico originale di Frank Herbert, come base deldi. Per far sì che ilsi integri con: Parte Due, Villeneuve avrebbe bisogno che le star di queitornassero nei loro ruoli, tra cuinel ruolo di Chani, e Paul Atreides (Timothee Chalamet). In un’intervista con Fandango,ha dichiarato di essere disposta a fare un ...