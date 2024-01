WWE | Royal Rumble 2024 statistiche e curiosità

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questa notte la WWE ha dato vita al primo PPV dell’anno, l’attesissima. Secondo quanto riportato sui canali ufficiali della federazione, 48.044 persone hanno assistito al Tropicana Field di Tampa, Florida, l’evento dal vivo. Se confermata, questa cifra stabilirebbe un record di presenze in quello stadio. Per quanto riguarda la Battlemaschile, Cody Rhodes non solo ha vinto, ma ha anche avuto un ruolo significativo nel match, essendo il lottatore che ha eliminato più avversari (4), a pari merito con Bron Breakker, e risultando il secondo lottatore per tempo trascorso sul ring, dietro solo a Jey Uso, che è entrato in prima posizione e ha resistito 50 minuti. DO THE WORK.FINISH THE STORY.@CodyRhodes just won the Men's #Match for the second year in a row! The ...