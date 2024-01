WWE | Momento speciale per Bayley! Tutto il pubblico indica il logo di WrestleMania XL insieme a lei

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) È tradizione che i vincitori della Royal Rumble durante i festeggiamenti indichino ildi. E ovviamente è successo anche ieri sia con Cody Rhodes che ha ampiamente festeggiato la sua seconda vittoria in due anni ed è successo anche ad inizio serata con la vincitrice della Rumble femminile, ovvero Bayley. Tutti con Bayley La Role Model è entrata nel match con il numero 3 e oltre ad aver effettuato ben 7 eliminazioni totali(seconda solo a Nia Jax com 8) ha stabilito anche il record di permanenza sul ring con all’attivo ben 63 minuti superando quello di Rhea Ripley e di Liv Morgan dello scorso anno(61 minuti). Inoltre in più occasioni ha anche “guidato” le colleghe durante il corso del match con qualchezione. Bayley ha vinto la rissa reale e ilè esploso in suo favore e non ...