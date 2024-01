WWE | Inizia la Road to Wrestlemania XL | annunciata la theme song dello Showcase of Immortals

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) A pochi istanti da Royal Rumble, primo premium live event dell’anno WWE, latosta ufficialmentendo e la promotion di Stamford non ha perso tempo, annunciando sui propri canali social quella che sarà laufficialeofnumero 40 della storia. Sarà Gasoline di The Weeknd la canzone ufficiale della quarantesima edizione di, per la quinta edizione consecutiva. Una partership ormai fortissima, partita addirittura a36 con Blinding Lights, passando per Save Your Tears, Sacrifice e Less Than Zero,della scorsa edizione. With #season right around the ...