WWE | Cody Rhodes nella storia | vince di nuovo la Royal Rumble e sfida Roman Reigns a WrestleMania 40

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il match nettamente più atteso della2024 era certamente ilMatch maschile. Con diversi candidati papabili per la vittoria ed il ruolo annunciato di main event dello show, la rissa a 30 uomini di quest’anno era attesa come non mai. Ad aprirla ci hanno pensato in grande stile Jimmy e Jey Uso, entrati sul ring con l’1 ed il 2. Il tempo delle prime scaramucce ed è arrivato sul ring Grayson Waller con il numero 3 mentre al numero 4 abbiamo avuto la prima grande sorpresa, con il ritorno di Andrade. Il primo eliminato è stato Grayson Waller, che è stato eliminato da Carmelo Hayes di NXT. Gli ingressi sono poi proceduti senza eliminazioni fino al numero 10, quando Carlito è entrato e dopo poco ha fatto fuori il suo rivale di queste settimane Santos Escobar, non prima di avergli sputato una ...