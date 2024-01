WWE | Andrade “El Ídolo” debutta durante la Battle Royal!

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questa notteha fatto il suo ritorno in WWE nellaRoyal maschile della Royal Rumble. Il lottatore messicano è entrato in quarta posizione per equilibrare la situazione sul ring, quando Jey Uso stava subendo l’attacco del fratello Jimmy e Grayson Waller.è rimasto sul ring quasi fino alla metà del match, quando è stato eliminato da Bronson Reed. L’ex lottatore della All Elite Wrestling ha avuto alcune interazioni interessanti, in particolare con Santos Escobar, a causa del loro passato comune. Il lottatore messicano è stato presentato come ““, sebbene nel suo tema musicale sia stata menzionata la parola “El“. La WWE non ha ancora aggiornato la sua biografia sul sito ufficiale, ma sarà interessante scoprire quale nome userà definitivamente, anche se tutto ...

Un altro grande nome arrivato dalla AEW, invece, è quello del marito di Charlotte Flair: Andrade, il quale ha ufficializzato così una firma con la WWE, che era nell'aria già da settimane, entrando ...Ottima prestazione di Drew McIntyre e Gunther arrivati nella Final Four, in un Royal Rumble Match che ha segnato anche il ritorno in WWE di Andrade. Con l’aiuto di Solo Sikoa, Roman Reigns si conferma ...Andrade recently broke his silence after making a blockbuster WWE return at the Royal Rumble Premium Live Event. The 34-year-old joined World Wrestling Entertainment in 2015 and started performing ...