Wta Linz 2024 | qualificazioni | gran vittoria di Stefanini Vince anche Errani

(Di domenica 28 gennaio 2024) En plein azzurro nel primo turno didel WTA 500 di. Unabellaquella messa a segno da Lucrezia, che non aveva iniziato al meglio la sua stagione. La tennista toscana ha eliminato in rimonta – con il punteggio di 5-7 6-1 6-4 la potente statunitense Alycia Parks, testa di serie n°4 del tabellone e giocatrice che gioca al meglio in condizioni indoor, come certifica il titolo WTA vinto dodici mesi fa a Lione. Per Lucrezia al turno decisivo ci sarà la spagnola Bassols.Saralei in rimonta al terzo set: la veterana azzurra, dopo aver perso il primo set con un netto 6-1, ha dominato lei le successive due frazioni di gioco, imponendosi con un duplice ...