Wrestling | Royal Rumble 2024 | risultati | chi ha vinto le risse reali?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) È calato nella notte italiana il sipario su uno dei pay-per-view più attesi e iconici dell’universo delstatunitense marchiato WWE. Laha emesso i proprielevando tre lottatori (due maschi e una femmina) nell’Olimpo di coloro che, certamente, avranno un posto da protagonisti assoluti nello Showcase of the Immortals di WrestleMania 40. Cosa è successo in questo Premium Live Event? Partiamo, per galanteria, dalla rissa reale che ha visto le donne al centro del ring: la lottatrice Bayley è emersa vincitrice dopo un’ora e tre minuti di combattimenti. La ragazza ha battuto il precedente record di permanenza all’interno del quadrato detenuto da Rhea Ripley diventando prima sfidante al titolo mondiale e nuova Iron Woman della...