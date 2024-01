Wonka | in streaming gratis i primi 10 minuti del film per l' uscita digitale

Il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, SkyGO, RakutenTv, ... (cinemaserietv)

Wonka sbarca a noleggio e vendita sulle principali piattaforme digitali: la Warner Bros. ne offre i primi dieci minuti in streaming gratis su YouTube, come assaggio. È arrivato anche per il grande ...La Warner Bros. Pictures ha annunciato che Wonka è disponibile per l’acquisto su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, TIMVISION, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset ...Basato sull’amato personaggio de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico e venduto di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e ...