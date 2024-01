Wine&Siena da tutto esaurito Pienone al Santa Maria della Scala per il primo giorno di degustazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Siena, 28 gennaio 2024 – Seconda giornata da. Sono state oltre mille le presenze registrate per la prima giornata die masterclass, numeri che confermano il successonona edizione di Wine&Siena, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti del vino che porta l’eccellenza dell’enologia italiana egastronomia in città. Un’affluenza costante già dalle prime oremattina, con estimatori, famiglie e tanti giovani curiosi di esplorare i percorsi di degustazione al. Wine & Siena, le foto dell'edizione 2024 Una sala gremita e grande interesse anche per la presentazione di ieri mattina del Merano Interwine FestivalChina, al ...