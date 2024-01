Volontari in piazza contro il degrado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) In programma oggi a partire dalle 9 un nuovo appuntamento di SostenibiliAmo, l’iniziativa di Live better-vivi meglio e del Comune di Bientina che promuove percorsi di cittadinanza attiva attraverso un progetto di riscatto e reinserimento sociale, con il supporto di cittadiniche vogliono contribuire a rendere più pulito e più bello il territorio e per liberarlo da gesti da parte di incivili che deturpano l’ambiente. Appuntamento alle 9 in via di Tiglio, al centro del progetto odierno di pulizia.