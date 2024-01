Volley | Perugia vince la Coppa Italia | Giannelli guida il poker dei Block Devils | Monza ko a testa alta

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha vinto la2024 dimaschile. Ihanno sconfittoper 3-1 (22-25; 25-21; 25-15; 25-23) nella finale andata in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e hanno alzato al cielo il terzo trofeo della stagione dopo la Superna e il Mondiale per Club. I rossoneri hanno conquistato il titolo per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 2018, 2019, 2022 La Sir Vim Susa ha spento i sogni di gloria della rivelazione brianzola, che dopo aver eliminato Civitanova e Trento (Campione d’e prima in campionato) ha comunque tenutoalla corazzata umbra.ha vinto il primo set con una grande ...

In casa Perugia 18 i punti di Semeniuk, 16 di Ben Tara, 15 di Flavio, 14 di Plotnytskyi, per Monza ...

Monza riesce in un paio di occasioni a fermare Ben Tara a muro mentre Perugia fatica a contenere l’opposto Szwarc che, rispetto alla semifinale vinta dal Vero Volley contro Trento, entra subito nel ...Finalmente ci siamo, sta per prendere il via la diretta di Perugia Monza che è la finale di Coppa Italia 2024 di volley maschile. Come abbiamo già detto, per il Vero Volley questa è la prima volta in ...Contro un'ottima Vero Volley Monza è battaglia, ma i Block Devils riescono ad imporre la legge del più forte e mettono in bacheca il trofeo per la quarta volta. L'ultimo atto all'Unipol Arena termina ...