Volley | Perugia a caccia del Poker contro la “debuttante” Monza nella inedita finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unae una veterana si giocano questo pomeriggio alle 15.45 il secondo titolono della stagione, lae non potrebbe essere altrimenti quella in programma tra la Sir Susa Vime la Mint Vero. Le due squadre non hanno certo potuto risparmiare le energie ieri, visto che entrambe hanno impiegato cinque set per eliminare i rispettivi rivali in semida outsider ha battuto Trento,, da favorita, ha battuto Milano in due incontri che resteranno sicuramente nelle menti degli appassionati per le emozioni e lo spettacolo regalati. Entrambe le squadre devono fare a meno di un giocatore molto importante: da una ...