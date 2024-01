Volley A2 femminile - pool promozione Cbf Balducci a Perugia Sfida d’alta classifica

(Di domenica 28 gennaio 2024) Parte alle 17 di oggi al’avventura della Cbfnella. Per le maceratesi subito un big match (direttaball Tv e Studio 7 tv canale 78) perché dall’altra parte della rete troveranno la Bartoccini-Fortinfissi, leader dellacon 5 punti di vantaggio sulla Cbf. Tra l’altro la gara mette a confronto le formazioni vincitrici dei gironi di regular season di A2 di. Al seguito delle ragazze di coach Michele Carancini ci sarà anche un buon numero di tifosi tra il pullman organizzato e auto. La formazione umbra, guidata da coach Andrea Giovi, ha in regia l’ex arancionera Maria Irene Ricci, protagonista dellain A1 e della ...

La Cbf Balducci affronta la Bartoccini-Fortinfissi nella pool promozione di volley femminile. Entrambe le squadre hanno ex giocatrici dell'altra squadra. La partita sarà trasmessa in diretta su ...E' una Savino Del Bene Scandicci che prosegue nell'allergia alle grandi squadre. Dopo Milano anche la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha battuto perentoriamente le biancoblù, imponendosi con il massimo ...Il ciclo delle grandi sfide non si ferma qui: le pantere ospiteranno, sempre al PalaVerde, l'Allianz Vero Volley Milano. In caso di vittoria il discorso primato sarebbe chiuso a doppia mandata. La ...