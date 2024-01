Visita notturna alla miniera della Bagnada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le ombresera per vivere un’esperienza unica, immergendosi nell’atmosfera di un’anticanon più attiva. È la proposta del Comune di Lanzada per sabato 10 febbraio: la, che si raggiunge dopo una breve camminata nel bosco, sarà seguita dcena nel ristorante Edelweiss. L’appuntamento è per le 18. Il pagamento, 30 euro per gli adulti e 20 per i bambini fino a 12 anni, potrà essere effettuato al Presidio, ma l’iscrizione è obbligatoria (0342 453243 e 0342 451150).