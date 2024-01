Violento scontro auto-Ape | gravissimo un uomo di 59 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Casale Marittimo (Pisa), 28 gennaio 2024 – Grave incidente stradale in via Cecinese nel comune di Casale Marittimo. Un’e un'Ape si sono scontrate. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con medico a bordo. Undi 59è rimasto ferito in maniera seria, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso. Il 59enneè stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cisanello.