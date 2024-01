Vigili in azione Arrestati tre ladri e un pusher

(Di domenica 28 gennaio 2024) Giornate di pattugliamenti straordinari per la polizia locale, tra servizi antidroga e antipredatori. Vicino alla fermata della metropolitana è stato arrestato uno spacciatore che aveva oltre 100 grammi di hashish. Il soggetto, un egiziano già noto per precedenti, è risultato essere irregolare sul territorio italiano. È stata poi sorpresa e fermata in flagranza di reato una banda di treche sottraevano materiali metallici ed elettronici dalla piattaforma ecologica. I tre sono tutti rom senza fissa dimora. Questo risultato è stato reso possibile, oltre che dalle segnalazioni degli addetti, anche dalla presenza delle telecamere del sistema di videosorveglianza. L’obiettivo è infatti quello di implementarle su tutto il territorio. La.La.

Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana di domani. alla vigilia della sfida contro il Napoli l’ Inter è scesa in campo per l’ allenamento ... (inter-news)

In azione i vigili del fuoco presenti sul posto con due droni e due unità Tas, in ausilio alla squadra in ricerca. Inoltre, hanno preso parte all'operazione i carabinieri, la polizia municipale di ...I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto, probabilmente, per un improvviso malore ...