VIDEO – Milan-Bologna 2-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 28 gennaio 2024), anticipoventiduesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. UNDICI METRI –2-2 nell’anticipoventiduesima giornata diA. Ilspreca la chance di andare a -3 dall’Inter con due partite in più. Colè un pareggio che sposta relativamente. Al 29’ rossoblù in vantaggio: Giovanni Fabbian murato due volte da Simon Kjaer, l’azione prosegue e sul controcross Joshua Zirkzee dal lato destro dell’area batte sotto le gambe Mike Maignan. Al quale tutto il ...

Continua il programma della 22ª giornata del campionato di Serie A e la gara Milan - Bologna è in grado di regalare indicazioni per la qualificazione ... (calcioweb.eu)

Il Milan ricorda Kobe Bryant a quattro anni dalla sua scomparsa, video commovente dedicato alla leggenda del basket NBA. Sono giorni piuttosto particolari per gli appassionati di sport a tutti i ...Dischetto rosso. Doppio. Non succedeva dal 1955 che il Milan sbagliasse due calci di rigori nella stessa partita di campionato. Quasi settanta anni dopo quel Milan-Spal 6-0 con errori (non decisivi) ...Milan - Bologna è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 27 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.