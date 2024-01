VIDEO Jannik Sinner | il punto della vittoria e l’esultanza nella finale degli Australian Open

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha vinto gli2024 e ha così conquistato il primo Slampropria carriera. Il tennista italiano si è imposto sul cemento di Melbourne sconfiggendo in rimonta il russo Daniil Medvedev, riuscendo a recuperare dallo 0-2 e regalandosi una giornata semplicemente memorabile. Il Bel Paese torna a conquistare uno dei quattro tornei più importanti del calendario tennistico a distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultima volta (Adriano Panatta al Roland Garros 1976).ha firmato ilcon uno splendido lungolinea sul suo turno di battuta, dopo aver palleggiato con il rivale per alcuni scambi da fondo campo. Una volta chiuso il colpo, l’azzurro si è buttato schiena a ...

Non è una vittoria come tutte le altre. Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa sorridente e consapevole di quanto accaduto. Il primo successo Slam, negli Australian Open, ha un peso import ...E' il giorno dell'orgoglio per Sesto Pusteria, il paese di Sinner, che festeggia il primo Slam del suo Jannik. Per la finale del campione di tennis, il cittadino più illustre di questo paesino ...