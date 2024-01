Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024)DEL 28 GENNAIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DEGLI AGRICOLTORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER ORTE: SONO POSSIBILI, PERTANTO, DISAGI AL TRAFFICO, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO LUNGO IL TRATTO INTERESSATO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCONE E’ SOSPESA PER LAVORI SULL’INTERA TRATTA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA I CAPOLINEA DI MONTECOMPATRI E SAN GIOVANNI. IL SERVIZIO RIPARTIRÀ REGOLARMENTE DALLE 5.30 DI DOMANI 29 GENNAIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN EMSSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral