Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 28 gennaio 2024)DEL 28 GENNAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNIE FERENTINO IN DIREZIONE SUD, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOALZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA ATTENZIONE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DEL TERMINILLO SONO INC ORSO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL DAL KM 5 AL KM 22; A PARTIRE DALLE 8 E FINO ALLE 17 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO IN TRATTI SALTUARI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 29 FEBBRAIO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral