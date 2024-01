Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024)DEL 28 GENNAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IND IREZIONE FIRENZE; VEICOLO IN PANNE ANCHE SULLA A12, TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E FREGENE, ANCHE QUI UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA PROVINCIALE SETTEVENE PALO DA DOMANI AL VIA LAVORI DI SCAVO DAL KM 9 AL KM 13 NEL COMUNE DI TREVIGNANONO: A PARTIRE DALLE 7 E FINO ALLE 17 SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO IN TRATTI SALTUARI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 29 ...