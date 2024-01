Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024)DEL 28 GENNAIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALNE SALARIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO; E PROPRIO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, ALLO STADIO OLIMPICO OGGI SI GIOCA-NAPOLI PER LA 22^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00: GIA’ DAL PRIMO POMERIGGIO ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA CIRCOSTANTE; POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...