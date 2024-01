Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024)DEL 28 GENNAIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA COMPLANARE CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA A1; ATTENZIONE PROPRIO SULLA A1 NEL TRATTO-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA NEBBIA TRA VALMONTONE E FERENTINO; E DA DOMANI 29 GENNAIO, SULLA STRADA 278 MARIA IN PROVINCIA DI FROSINONE AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL DAL KM 12 AL KM 15 NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI CAMPANO: A PARTIRE DALLE 7 E FINO ALLE 18 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SUL TRATTO INTERESSATO DAI CANTIERI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO\ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...