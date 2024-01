Via Trieste | ricostruzione delle fogne dopo l’alluvione

In corso lavori rifacimento fognatura Via Trieste sommersa alluvione. Nuovo condotto fognario, griglie intercettazione acque dilavanti e manutenzione scarichi. Finanziato con fondi alluvione.Tutto è successo questa sera, sabato 27 gennaio verso le 18:20, in prossimità dell'incrocio tra viale Isonzo e via Vico, a due passi dal Bar Nostro ...Le code sono arrivate fino all'incrocio di viale ...CREMONA - In occasione del Giorno della Memoria, questa mattina, in viale Trento e Trieste, angolo via Belfiore, si è tenuta la cerimonia di scoprimento della targa che ricorda che in quella zona ...