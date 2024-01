‘Via dei Cessati Spiriti’ | la strada infestata dai fantasmi vicina al Parco della Caffarella

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 28 gennaio 2024) Avete mai sentito parlareVia deiSpiriti? E’ una delle strade più curiose e paurose di Roma date le storie che vi si aggirano intorno. LEGGI ANCHE:–A Roma isi danno tutti appuntamento davanti ad un muro, ecco dove si trovae briganti ne sono i protagonisti, ecco cosa succedeva fin dal Rinascimento quando i viaggiatori parcheggiavano i loro carri da quelle parti: i cavalli sparivano nel nulla. Via deiSpiriti a Roma, una storia die briganti Via deiè unaantica situata nella zona di Largo Colli Albani vicino Via Appia Nuova e ila Roma. La sua storia rimanda al 1500 e agli incontri notturni avvolti nel ...